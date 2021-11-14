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    Колосков: Со Словакией повезло нам, а теперь повезло хорватам

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    Хорваты победили на своем поле благодаря автоголу Федора Кудряшова со счетом 1:0 и завоевали прямую путевку на мундиаль.

    «Сегодня просто не повезло, несчастье случилось. Со Словакией нам повезло, потому что они забили в свои ворота при полном преимуществе.

    Здесь уже повезло хорватам. У них были полумоменты, но ничего выдающегося, они нашу сборную не переигрывали.

    По голевым моментам наши сработали очень здорово, футболисты все, тактика была правильная. Но такое бывает в футболе.

    Самое справедливое по игре — ничья, но произошел несчастный случай. Теперь придется играть стыки.

    Команду бы поблагодарил за характер, мужество, умение, терпение в игре в таких погодных условиях. Они не отбивались в панике по углам. Команда растет с каждым матчем. У нее есть будущее.

    Никто не хотел бы оказаться на месте Федора Кудряшова. Это просто несчастный случай, который, к сожалению, привел к таким негативным последствиям.

    Федора надо поддержать. Он сражался, даже когда чувствовал, что получил травму. У него бойцовский характер. Что здесь сделаешь? Против случая никаких лекарств нет, к сожалению», — заявил Колосков «Матч ТВ».

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