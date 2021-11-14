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    Черышев: Игра от обороны против Хорватии может как принести пользу, так и навредить

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    Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал матч последнего тура квалификации на ЧМ-2022 между сборной России и командой Хорватии.

    Игроки сборной России
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    «Опасения всегда есть. Хорваты хорошо укомплектованы, у них футболисты высокого уровня. Они играют дома, им нужна только победа, на ничью они не рассчитывают. Матч будет очень тяжелым. Но это может сыграть и положительную роль для нашей сборной, так как они будут торопиться забить. Есть ли смысл играть от обороны? Тренерский штаб точно изучил игру Хорватии. Мне кажется, игра от обороны против этой команды может как принести пользу, так и навредить. В любом случае необходимо очень внимательно играть у своих ворот. Нельзя сильно подпускать соперников к воротам, они очень технически хорошо оснащены. Играть около своей штрафной будет неправильно», — сказал Черышев СЭ.

    Хорватия и Россия сыграют 14 ноября в Сплите. Начало поединка в 17:00 мск.

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