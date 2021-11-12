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    Саутгейт продлит контракт со сборной Англией после выхода на ЧМ-2022

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продлит контракт с национальной командой до 2024 года, сообщает Daily Mail.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    Соглашение подпишут после того, как Англия обеспечит себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2022 в Катаре.

    Текущее соглашение Саутгейта со сборной рассчитано до 2022 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год.

    По данным СМИ, по новому контракту англичанин будет получать 5 млн евро за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории национальной команды.

    Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Команда занимает первое место в групп I в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, набрав 20 очков после 8 матчей.

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