Саутгейт продлит контракт со сборной Англией после выхода на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англиипродлит контракт с национальной командой до 2024 года, сообщает Daily Mail

Соглашение подпишут после того, как Англия обеспечит себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2022 в Катаре.

Текущее соглашение Саутгейта со сборной рассчитано до 2022 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год.

По данным СМИ, по новому контракту англичанин будет получать 5 млн евро за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории национальной команды.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Команда занимает первое место в групп I в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, набрав 20 очков после 8 матчей.