Бэйл: Будем биться до смерти, чтобы постараться выйти на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Уэльсаподелился ожиданиями от домашнего матча против Белоруссии в рамках отбора ЧМ-2022.

Для 32-летнего хавбека «Реала» эта игра станет 100-й за национальную команду.

«Провести 100-й матч за сборную — это невероятное достижение, о котором ты даже не задумываешься, когда только начинаешь играть.

Чемпионат мира стоит на первом месте в списке каждого игрока. [Выход на ЧМ] это следующая вещь, которой мы хотим добиться — это то, что нам еще никогда не удавалось.

Как только прозвучит свисток, я не буду думать ни о чем другом, кроме как о задаче взять три очка.

Победа в матче будет идеальным подарком от партнеров по команде, потому что нам необходимы очки.

Мы будем биться до смерти, чтобы постараться выйти на этот чемпионат мира. Сделаем все возможное», — цитирует Бэйла Sky Sports.

Матч Уэльс — Белоруссия состоится 13 ноября и начнется в 22:45 (мск).