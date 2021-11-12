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    Бэйл: Будем биться до смерти, чтобы постараться выйти на ЧМ-2022

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    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от домашнего матча против Белоруссии в рамках отбора ЧМ-2022.

    Гарет Бэйл
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    Гарет Бэйл

    Для 32-летнего хавбека «Реала» эта игра станет 100-й за национальную команду.

    «Провести 100-й матч за сборную — это невероятное достижение, о котором ты даже не задумываешься, когда только начинаешь играть.

    Чемпионат мира стоит на первом месте в списке каждого игрока. [Выход на ЧМ] это следующая вещь, которой мы хотим добиться — это то, что нам еще никогда не удавалось.

    Как только прозвучит свисток, я не буду думать ни о чем другом, кроме как о задаче взять три очка.

    Победа в матче будет идеальным подарком от партнеров по команде, потому что нам необходимы очки.

    Мы будем биться до смерти, чтобы постараться выйти на этот чемпионат мира. Сделаем все возможное», — цитирует Бэйла Sky Sports.

    Матч Уэльс — Белоруссия состоится 13 ноября и начнется в 22:45 (мск).

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