«Ростову» запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Логашовым

Палата РФС по разрешению споров запретиларегистрировать новых футболистов из-за задолженности перед бывшим защитником команды

«Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Логашова в отношении "Ростова" о взыскании задолженности по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и иным выплатам в полном объеме.

Обязать "Ростов" выплатить футболисту-профессионалу Логашову задолженность по соглашению об условиях расторжения трудового договора.

Обязать "Ростов" выплатить футболисту-профессионалу Логашову проценты за задержку выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

Применить к "Ростову" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению "Ростова" в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Логашовым А.М., установленных настоящим решением», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.