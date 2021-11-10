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    ЭСК подтвердила удаление Клаудиньо в матче «Урал» — «Зенит»

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    Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС опубликовала комментарий касательно удаления полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче с «Уралом» (0:0) в 14-м туре РПЛ.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизоде с удалением игрока на 51-й минуте матча.

    ЭСК подтвердила, что судья правомерно показал бразильцу красную карточку за фол на защитнике Арсене Адамове.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист "Зенита" совершает атаку соперника прямой ногой, угрожая безопасности соперника.

    Комиссия отмечает, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх, и контакт совершен на высокой скорости с верхней частью голени футболиста "Урала" №95 Арсена Адамова», — сказано в комментарии.

    Также экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого не назначать пенальти в ворота «Локомотив» в противостоянии с «Нижним Новгородом» (2:1) в 13-м туре РПЛ.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что если судья принял решение продолжить игру после незначительного толчка в спину атакующим игроком команды "Нижний Новгород" Ричлордом Эннином игрока обороняющейся команды "Локомотив" № 6 Дмитрия Баринова, то он должен был назначить 11-метровый удар за безрассудный толчок в спину соперника обороняющимся игроком команды "Локомотив" Тином Едваем», — гласит комментарий.

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