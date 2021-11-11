Гол Азмуна помог Ирану обыграть Ливан в матче отбора ЧМ-2022

На 37-й минуте Хассан Саад вывел хозяев вперёд.
В компенсированное время форвард «Зенита» Сердар Азмун сравнял счет, а ещё через две минуты Ахмад Нуроллахи забил победный для Ирана мяч.
Сборная Ирана лидирует в группе А, набрав 13 очков в пяти матчах. Второе место в турнирной таблице занимает команда Южной Кореи (11), а третье — Ливана (5).
Две лучшие команды получат прямые путёвки на чемпионат мира. Сборная, занявшая третье место, сыграет в стыковых матчах.
В следующем туре Иран сыграет в гостях с Сирией, а Ливан встретится с командой ОАЭ.