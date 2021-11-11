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    Гол Азмуна помог Ирану обыграть Ливан в матче отбора ЧМ-2022

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Ирана Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Сборная Ливана потерпела домашнее поражение от команды Ирана (1:2) в матче 5-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

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    На 37-й минуте Хассан Саад вывел хозяев вперёд.

    В компенсированное время форвард «Зенита» Сердар Азмун сравнял счет, а ещё через две минуты Ахмад Нуроллахи забил победный для Ирана мяч.

    Сборная Ирана лидирует в группе А, набрав 13 очков в пяти матчах. Второе место в турнирной таблице занимает команда Южной Кореи (11), а третье — Ливана (5).

    Две лучшие команды получат прямые путёвки на чемпионат мира. Сборная, занявшая третье место, сыграет в стыковых матчах.

    В следующем туре Иран сыграет в гостях с Сирией, а Ливан встретится с командой ОАЭ.

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