Гол Азмуна помог Ирану обыграть Ливан в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Ливана потерпела домашнее поражение от команды Ирана (1:2) в матче 5-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

На 37-й минуте Хассан Саад вывел хозяев вперёд.

В компенсированное время форвард «Зенита» Сердар Азмун сравнял счет, а ещё через две минуты Ахмад Нуроллахи забил победный для Ирана мяч.

Сборная Ирана лидирует в группе А, набрав 13 очков в пяти матчах. Второе место в турнирной таблице занимает команда Южной Кореи (11), а третье — Ливана (5).

Две лучшие команды получат прямые путёвки на чемпионат мира. Сборная, занявшая третье место, сыграет в стыковых матчах.

В следующем туре Иран сыграет в гостях с Сирией, а Ливан встретится с командой ОАЭ.