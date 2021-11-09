«Зенит» намерен оспорить красную карточку Клаудиньо

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
Напомним, Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол на 51-й минуте матча. В питерском клубе считают, что бразилец не хотел наносить вред оппоненту.
«"Зенит" подаст протест на прямую красную карточку Клаудиньо в ЭСК. Указано, что Клаудиньо изначально пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и цели сыграть грубо он не преследовал. Скорее всего, комиссия будет рассматривать прецеденты, которые уже были ранее», — передает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
В следующем туре «Зенит» 19 ноября примет «Нижний Новгород».