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    «Зенит» намерен оспорить красную карточку Клаудиньо

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    «Зенит» оспорит удаление полузащитника Клаудиньо в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0), обратившись в Экспертно-судейскую комиссию.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Напомним, Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол на 51-й минуте матча. В питерском клубе считают, что бразилец не хотел наносить вред оппоненту.

    «"Зенит" подаст протест на прямую красную карточку Клаудиньо в ЭСК. Указано, что Клаудиньо изначально пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и цели сыграть грубо он не преследовал. Скорее всего, комиссия будет рассматривать прецеденты, которые уже были ранее», — передает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

    В следующем туре «Зенит» 19 ноября примет «Нижний Новгород».

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