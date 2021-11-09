Черевченко: Сейчас мне нужна команда с конкретной задачей, которую нужно выполнить

Бывший главный тренер «Химок»поделился планами относительно продолжения карьеры.

«Мне сейчас нужна команда с задачей, которую нужно выполнить. "Химки", когда я пришёл, все похоронили.

Мне говорили, что я подставляю свою репутацию. Но не надо ничего бояться, надо выполнять свою работу. Поэтому и получилось занять восьмое место.

Иду всегда в команду с конкретной задачей. Просто так работать неинтересно. Сидеть ровно и получать зарплату — не моё», — сказал Черевченко в эфире телепрограммы «Футбол России».

Напомним, в конце октября Игорь Черевченко покинул тренерский мостик подмосковных «Химок». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Специалист работал в команде с 2020 года.