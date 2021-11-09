ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Шевченко Рядом с мечтой. Шевченко снова едет покорять Италию
  • 22:58
    • Внедрение Fan ID в РПЛ будет рассмотрено на общем собрании 22 ноября
  • 20:15
    • Сорокин — первая российская звезда недели в НХЛ
  • 19:10
    • У форварда «Ниццы» Дольберга выявлен диабет первого типа
  • 18:18
    • Эдди Хау назначен главным тренером «Ньюкасла»
  • 14:02
    • В «Динамо» рассказали, на какой срок выбыл Захарян
    Все новости спорта

    Черевченко: Сейчас мне нужна команда с конкретной задачей, которую нужно выполнить

    Футбол Химки РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился планами относительно продолжения карьеры.

    Игорь Черевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Черевченко

    «Мне сейчас нужна команда с задачей, которую нужно выполнить. "Химки", когда я пришёл, все похоронили.

    Мне говорили, что я подставляю свою репутацию. Но не надо ничего бояться, надо выполнять свою работу. Поэтому и получилось занять восьмое место.

    Иду всегда в команду с конкретной задачей. Просто так работать неинтересно. Сидеть ровно и получать зарплату — не моё», — сказал Черевченко в эфире телепрограммы «Футбол России».

    Напомним, в конце октября Игорь Черевченко покинул тренерский мостик подмосковных «Химок». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Специалист работал в команде с 2020 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Вашингтон» дома с «Баффало»?
  • «Вашингтон» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Почувствует ли «Майами» сопротивление «Денвера»?
  • «Денвер» — «Майами». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Прервет ли «Чикаго» победную серию «Бруклина»?
  • «Чикаго» — «Бруклин». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Денвер — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Калгари — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Чикаго — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шапекоэнсе — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры