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    В «Динамо» рассказали, на какой срок выбыл Захарян

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    Московское «Динамо» подтвердило информацию о травме полузащитника команды Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Ранее стало известно, что Захарян пропустит ближайшие матчи сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022.

    «В матче с "Зенитом" Арсен повредил мышцу бедра. Восстановление займёт от двух до трёх недель», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

    Захарян провел за «Динамо» в текущем сезоне 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал семь результативных передач.

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