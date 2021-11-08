В «Динамо» рассказали, на какой срок выбыл Захарян

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что Захарян пропустит ближайшие матчи сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022.
«В матче с "Зенитом" Арсен повредил мышцу бедра. Восстановление займёт от двух до трёх недель», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».
Арсен Захарян пропустит ноябрьские матчи сборной России 😔— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 8, 2021
В матче с «Зенитом» Арсен повредил мышцу бедра. Восстановление займёт от двух до трёх недель
Здоровья, Заха! Ждём скорейшего возвращения на поле ✊ #ДинамоМосква #Захарян #футбол pic.twitter.com/BwCBgx0PfE
Захарян провел за «Динамо» в текущем сезоне 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал семь результативных передач.