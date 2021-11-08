«Бетис» — «Севилья»: счет матча 0:2, обзор голов

«Севилья» Фото: globallookpress.com
На 45-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил аргентинский полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес.
На 55-й минуте гол защитника Маркоса Акунья вывел «Севилью» вперед. На 81-й минуте защитник хозяев Эктор Бельерин срезал мяч в свои ворота.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Севилья 0:2
Голы: 0:1 Маркос Акунья (55'), 0:2 Эктор Бельерин (автогол) (81') Бетис: Клаудио Браво, Эктор Бельерин, Херман Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено, Андрес Гуардадо (Хуанми, 63'), Родригес Гидо, Родриго Эрнандес (Кристиан Тельо, 63'), Набиль Фекир (Хоакин, 89'), Серхио Каналес, Виллиан Жозе (Вилльям Карвалью, 46') Севилья: Лукас Окампос, Рафаэль Мир Висенте (Томас Делейни, 83'), Эрик Ламела (Алехандро Гомес, 76'), Иван Ракитич (Мунир Эль-Хаддади, 83'), Фернандо, Жоан Жордан (Оливер Торрес, 76'), Маркос Акунья (Людвиг Аугустинсон, 87'), Диего Карлос, Жюль Кунде, Gonzalo Montiel, Яссин Буну Предупреждения: Родригес Гидо (10'), Диего Карлос (31'), Родригес Гидо (45'), Кристиан Тельо (90 + 3')
«Севилья» находится на третьем месте в таблице Примеры, «Бетис» идет на пятой строчке.