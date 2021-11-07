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    «Зенит» сыграл по нулям с «Уралом», Клаудиньо получил красную карточку

    «Урал» — «Зенит»: счет 0:0

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    В поединке 14 тура российской Премьер-лиги «Зенит» не сумел победить «Урал», сыграв с соперником в нулевую ничью.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    С 51 минуты встречи гости играли в меньшинстве. Красную карточку получил Клаудиньо за грубый подкат.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Зенит 0:0
    Урал: Илья Помазун, Артём Мамин, Ivan Kuzmichev, Рафал Аугустыняк, Денис Кулаков, Бранко Йовичич (Luka Gagnidze, 70'), Арсен Адамов, Leo Goglichidze, Андрей Егорычев (Рамазан Гаджимурадов, 74'), Kirill Kolesnichenko (Yuri Zheleznov, 81'), Эрик Космин Бикфалви Зенит: Артём Дзюба (Александр Ерохин, 46'), Сердар Азмун, Данил Круговой, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Вендел (Андрей Мостовой, 86'), Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий (Малком, 46'), Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Михаил Кержаков Предупреждения: Андрей Егорычев (20'), Ярослав Ракицкий (34'), Дмитрий Чистяков (87') Удаление: Клаудиньо (51')

    «Зенит» остается лидером РПЛ, имея на своем счету 30 очков. «Урал» по-прежнему последний с 11 баллами.

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