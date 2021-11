Тренер «Норвича» ушел в отставку после первой победы в сезоне

Главный тренер «Норвича»ушел в отставку со своего поста, сообщает клубная пресс-служба.

В матче 11-го тура чемпионата Англии «канарейки» одержали первую победу в сезоне, обыграв «Брайтон» со счетом 2:1.

Тем не менее, «Норвич» остается в зоне вылета, набрав под руководством немецкого специалиста всего 5 очков и занимая 19-ю строчку в таблице АПЛ.

Отметим, что в июле 2021 года 45-летний тренер продлил контракт с клубом на четыре года. Он работал с командой с 2017 года.

Norwich City can confirm that head coach Daniel Farke has left the club with immediate effect.

