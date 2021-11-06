«Сельта» — «Барселона»: счет матча 3:3, обзор голов

Каталонцы открыли счет на 3-й минуте. Фати не стал ни с кем делиться мячом, левым краем вошёл в штрафную, качнул защитника и пробил точно под дальнюю штангу.
На 18-й минуте Серхио Бускетс принял мяч на радиусе штрафной и исполнил обводящий удар под самую штангу, удвоив преимущество «Барсы».
На 34-й минуте Альба в быстрой атаке с левого фланга сделал аккуратную подачу в штрафную «Сельты», где Депай, опередив защитника, головой переправил мяч в сетку ворот.
На 52-й минуте хозяева отквитали один гол. Тер Штеген не удержал мяч в руках после простого удара Галана от левого края штрафной, позволив Аспасу добить с близкого расстояния.
На 74-й минуте Нолито здорово откликнулся на подачу Серви с левого фланга в центр штрафной «Барсы», откуда в падении головой направил мяч в угол ворот.
На 6-й добавленной минуте Галан сделал аккуратный пас вдоль линии штрафной «Барселоны» на Аспаса — и Яго шикарным ударом в касание закрутил мяч в дальний угол ворот.
«Барселона» с 17 очками идет 9-й в турнирной таблице. «Сельта» располагается на 14-й строчке с 12 очками.
Календарь и таблица испанской Примеры
В следующем туре каталонская команда дома сыграет с «Эспаньолом» 20 ноября, коллектив из Виго в этот же день примет «Вильярреал».