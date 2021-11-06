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    «Барселона» упустила победу над «Сельтой», ведя 3:0

    «Сельта» — «Барселона»: счет матча 3:3, обзор голов

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    В матче 13-го тура чемпионата Испании «Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Барселоной» — 3:3.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    Каталонцы открыли счет на 3-й минуте. Фати не стал ни с кем делиться мячом, левым краем вошёл в штрафную, качнул защитника и пробил точно под дальнюю штангу.

    На 18-й минуте Серхио Бускетс принял мяч на радиусе штрафной и исполнил обводящий удар под самую штангу, удвоив преимущество «Барсы».

    На 34-й минуте Альба в быстрой атаке с левого фланга сделал аккуратную подачу в штрафную «Сельты», где Депай, опередив защитника, головой переправил мяч в сетку ворот.

    На 52-й минуте хозяева отквитали один гол. Тер Штеген не удержал мяч в руках после простого удара Галана от левого края штрафной, позволив Аспасу добить с близкого расстояния.

    На 74-й минуте Нолито здорово откликнулся на подачу Серви с левого фланга в центр штрафной «Барсы», откуда в падении головой направил мяч в угол ворот.

    На 6-й добавленной минуте Галан сделал аккуратный пас вдоль линии штрафной «Барселоны» на Аспаса — и Яго шикарным ударом в касание закрутил мяч в дальний угол ворот.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Барселона 2:3
    Голы: 0:1 Ансумане Фати (5'), 0:2 Серхио Бускетс (18'), 0:3 Мемфис Депай (34'), 1:3 Яго Аспас (52'), 2:3 Нолито (74') Сельта: Матиас Дитуро, Уго Мальо (Кевин Васкес, 46'), Джозеф Айду, Джейсон Мурильо (Нестор Араухо, 70'), Хавьер Галан, Ренато Тапиа (Франко Серви, 65'), Аугусто Солари (Франсиско Пейнадо, 46'), Денис Суарес, Нолито, Thiago Galhardo, Яго Аспас Барселона: Ансумане Фати (Alejandro Balde, 46'), Мемфис Депай, Pablo Gavira (Abdessamad Ezzalzouli, 80'), Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Николас Гонсалес (Рики Пуч, 59'), Жорди Альба, Клеман Лангле, Эрик Гарсия (Рональд Араухо, 46'), Оскар Мингуэза, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Эрик Гарсия (29'), Аугусто Солари (37'), Жорди Альба (45 + 1'), Ренато Тапиа (55'), Eduardo Coudet (64'), Серхио Бускетс (88'), Марк-Андре тер Штеген (90 + 3'), Abdessamad Ezzalzouli (90 + 5')

    «Барселона» с 17 очками идет 9-й в турнирной таблице. «Сельта» располагается на 14-й строчке с 12 очками.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем туре каталонская команда дома сыграет с «Эспаньолом» 20 ноября, коллектив из Виго в этот же день примет «Вильярреал».

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