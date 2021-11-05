СМИ: Влашич получил болезненный удар по голове

Стали известны причины отсутствияв заявке «Вест Хэма» на матч группового этапа Лиги Европы против «Генка», сообщает Sportske Novosti.

Игрок сборной Хорватии не сыграл, потому что получил болезненный удар по голове на тренировке команды.

Отмечается, что сразу после инцидента Влашич хотел продолжить играть, но врач лондонского клуба запретил ему это делать.

Хорват должен пройти еще несколько осмотров, прежде чем ему разрешат тренироваться. По текущим оценкам, он должен быть готов к решающим матчам квалификации ЧМ-2022.

Напомним, что 11 ноября Хорватия сыграет с Мальтой, а 14 ноября — с Россией.