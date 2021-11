«Наполи» разгромил «Легию», «Вест Хэм» упустил победу над «Генком»

Польскаяпотерпела домашнее поражение от итальянского(1:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С.

Счет в матче на 10-й минуте открыли поляки. Младенович в левой части штрафной обманным движением ушёл в сторону от Замбо Ангисса и прострелил на Эмрели, который отличным ударом в касание поразил правый верхний угол.

На 50-й минуте был назначен пенальти в ворота «Легии» — Жозуэ в штрафной толкнул Зелиньски в спину. Сам пострадавший и реализовал удар.

На 75-й минуте хозяева получили еще один пенальти в свои ворота. Жозуэ, пытаясь выбить мяч от правого края штрафной, попал Политано ногой по руке. С «точки» понразил ворота Дрис Мертенс.

Спустя три минуты Петанья легко убежал к штрафной «Легии» по правому флангу и в борьбе с Енджейчиком прострелил налево, Юханссон не успел заблокировать передачу в подкате, и Лосано спокойно переправил мяч в пустой угол.

А на 90-й минуте Адам Уна установил окончательный счет.

Футбол. Лига Европы. Группа C

Легия — Наполи 1:4

Голы: 1:0 Махир Эмрели (10'), 1:1 Пётр Зелиньски (пенальти) (51'), 1:2 Дрис Мертенс (пенальти) (75'), 1:3 Ирвин Лосано (79'), 1:4 Адам Уна (90')

Легия: Cezary Miszta, Маттиас Юханссон, Матеуш Ветеска, Артур Енджейчик, Юри Рибейру, Жозуэ, Бартош Слиш (Андре Мартинш, 70'), Филип Младенович, Лирим Кастрати (Ernest Muci, 67'), Махир Эмрели (Рафаэл Лопеш, 80'), Лукиньяс

Наполи: Андреа Петанья (Alessandro Zanoli, 83'), Элиф Элмас (Маттео Политано, 65'), Пётр Зелиньски (Дрис Мертенс, 73'), Ирвин Лосано (Адам Уна, 83'), Диего Демме, Андре Франк Замбо Ангисса, Жуан Жесус, Калиду Кулибали, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет

Предупреждения: Элиф Элмас (54'), Артур Енджейчик (68'), Cezary Miszta (74'), Жозуэ (74')