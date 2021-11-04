«Наполи» разгромил «Легию», «Вест Хэм» упустил победу над «Генком»

Польскаяпотерпела домашнее поражение от итальянского(1:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С.

Счет в матче на 10-й минуте открыли поляки. Младенович в левой части штрафной обманным движением ушёл в сторону от Замбо Ангисса и прострелил на Эмрели, который отличным ударом в касание поразил правый верхний угол.

На 50-й минуте был назначен пенальти в ворота «Легии» — Жозуэ в штрафной толкнул Зелиньски в спину. Сам пострадавший и реализовал удар.

На 75-й минуте хозяева получили еще один пенальти в свои ворота. Жозуэ, пытаясь выбить мяч от правого края штрафной, попал Политано ногой по руке. С «точки» понразил ворота Дрис Мертенс.

Спустя три минуты Петанья легко убежал к штрафной «Легии» по правому флангу и в борьбе с Енджейчиком прострелил налево, Юханссон не успел заблокировать передачу в подкате, и Лосано спокойно переправил мяч в пустой угол.

А на 90-й минуте Адам Уна установил окончательный счет.

Футбол. Лига Европы. Группа C Легия — Наполи 1:4 Голы: 1:0 Махир Эмрели (10'), 1:1 Пётр Зелиньски (пенальти) (51'), 1:2 Дрис Мертенс (пенальти) (75'), 1:3 Ирвин Лосано (79'), 1:4 Адам Уна (90'), 1:0 M. Emreli (10'), 1:1 P. Zielinski (пенальти) (49'), 1:2 D. Mertens (пенальти) (75'), 1:3 H. Lozano (79'), 1:4 A. Ounas (90'), 1:0 M. Emreli (10'), 1:1 P. Zielinski (пенальти) (49'), 1:2 D. Mertens (пенальти) (75'), 1:3 H. Lozano (79'), 1:4 A. Ounas (90'), 1:0 M. Emreli (10'), 1:1 P. Zielinski (пенальти) (49'), 1:2 D. Mertens (пенальти) (75'), 1:3 H. Lozano (79'), 1:4 A. Ounas (90') Легия: Cezary Miszta, Маттиас Юханссон, Матеуш Ветеска, Артур Енджейчик, Юри Рибейру, Жозуэ, Бартош Слиш (Андре Мартинш, 70'), Филип Младенович, Лирим Кастрати (Ernest Muci, 67'), Махир Эмрели (Рафаэл Лопеш, 80'), Лукиньяс Наполи: Андреа Петанья (Alessandro Zanoli, 83'), Элиф Элмас (Маттео Политано, 65'), Пётр Зелиньски (Дрис Мертенс, 73'), Ирвин Лосано (Адам Уна, 83'), Диего Демме, Андре Франк Замбо Ангисса, Жуан Жесус, Калиду Кулибали, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Элиф Элмас (54'), Артур Енджейчик (68'), Cezary Miszta (74'), Жозуэ (74'), E. Elmas (54'), A. Jedrzejczyk (68'), C. Miszta (74'), Жозуэ (74'), E. Elmas (54'), A. Jedrzejczyk (68'), C. Miszta (74'), Жозуэ (74'), E. Elmas (54'), A. Jedrzejczyk (68'), C. Miszta (74'), Жозуэ (74')

Неаполитанцы поднялись на первое место в таблице группы С, набрав 7 очков. В активе «Легии» 6 очков и 2-е место.

Московский «Спартак», имея игру в запасе, располагается на последней строчке, имея в активе 3 очка, у «Лестера» — 3-е место и 4 очка.

В пятом туре «Легия» сыграет в гостях с «Лестером» (25 ноября), а «Наполи» днем ранее проведет матч в Москве со «Спартаком».

Календарь и таблица Лиги Европы

В матче группы Н бельгийский «Генк» на своем поле сыграл вничью с английским «Вест Хэмом» — 2:2.

Уже на 4-й минуте Джозеф Пэйнтсил вывел хозяев вперед. «Молотобойцы» ответили дублем Мохамеда Саид Бенрахма на 59-й и 82-й минутах.

От поражения «Генк» спас автогол Томаш Соучека на 87-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Группа H Генк — Вест Хэм 2:2 Голы: 1:0 Joseph Paintsil (5'), 1:1 Саид Бенрахма (59'), 1:2 Саид Бенрахма (82'), 2:2 Томаш Соучек (автогол) (88'), 1:0 J. Paintsil (5'), 1:1 S. Benrahma (59'), 1:2 S. Benrahma (82'), 2:2 T. Soucek (автогол) (88'), 1:0 J. Paintsil (5'), 1:1 S. Benrahma (59'), 1:2 S. Benrahma (82'), 2:2 T. Soucek (автогол) (88'), 1:0 J. Paintsil (5'), 1:1 S. Benrahma (59'), 1:2 S. Benrahma (82'), 2:2 T. Soucek (автогол) (88') Генк: Мартен Вандевордт, Даниэль Муньос (Angelo Preciado, 87'), Mujaid Sadick, Джон Лукуми, Херардо Артеага, Брайан Хейнен, Кристиан Торстведт (Ike Ugbo, 87'), Joseph Paintsil (Luca Oyen, 90'), Патрик Грошовски, Дзюня Ито, Пол Онуачу Вест Хэм: Майкл Антонио (Джаррод Боуэн, 58'), Артур Масуаку (Пабло Форнальс, 58'), Мануэль Лансини (Алекс Краль, 85'), Саид Бенрахма, Деклан Райс, Марк Ноубл (Томаш Соучек, 58'), Аарон Крессвел, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Владимир Цоуфаль, Альфонс Ареола Предупреждения: Деклан Райс (15'), Кристиан Торстведт (55'), Крэйг Доусон (67'), Joseph Paintsil (69'), Джон Лукуми (69'), Херардо Артеага (71'), D. Rice (15'), K. Thorstvedt (55'), C. Dawson (67'), J. Paintsil (69'), D. Munoz (70'), G. Arteaga (71'), D. Rice (15'), K. Thorstvedt (55'), C. Dawson (67'), J. Paintsil (69'), D. Munoz (70'), G. Arteaga (71'), D. Rice (15'), K. Thorstvedt (55'), C. Dawson (67'), J. Paintsil (69'), D. Munoz (70'), G. Arteaga (71')

Этот матч был 1000-м в тренерской карьере тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса. Его команда с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы H.

«Генк» (4 очка), «Рапид» (3 очка после 3 игр) и загребское «Динамо» (3 очка после 3 игр) занимают места со второго по четвертое.