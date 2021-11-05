Сборная Италии назвала заявку на ноябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»).
Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алесандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давиде Калабрия («Милан»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Лион»), Джанлука Манчини («Рома»).
Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Томмазо Побега («Торино»), Сандро Тонали («Милан»), Николо Дзаньоло («Рома»).
Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Джакомо Распадори («Сассуоло»).
12 ноября Италия сыграет со Швейцарией, а 15 ноября она проведет матч с Северной Ирландией.