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    Сборная Италии назвала заявку на ноябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022

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    Стала известна заявка сборной Италии на ноябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022.

    Чиро Иммобиле
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    Чиро Иммобиле

    Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»).

    Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алесандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давиде Калабрия («Милан»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Лион»), Джанлука Манчини («Рома»).

    Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Томмазо Побега («Торино»), Сандро Тонали («Милан»), Николо Дзаньоло («Рома»).

    Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Джакомо Распадори («Сассуоло»).

    12 ноября Италия сыграет со Швейцарией, а 15 ноября она проведет матч с Северной Ирландией.

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