Червиченко: Ничья против «Лестера» — заслуга Витории

Бывший президент «Спартака»прокомментировал ничью с(1:1) в гостевом матче Лиги Европы.

На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти, справившись с ударом Джейми Варди.

«Очень хорошо, что смогли сберечь ничейный счет, потому что и штанга, и в конце могло влететь в ворота. За весь второй тайм "Спартак" два или три раза перешел на чужую половину поля.

Ничья против "Лестера" — заслуга Витории. Хоть и выстроили автобус, но теперь понятно, что "Спартак" неплохо может играть в сплошную оборону, большие ошибки последовали только после 80-й минуты. Молодцы, отстояли, и где-то повезло.

Не разделяю всеобщих восторгов от игры Селихова. Не понимаю, чем всем так неприятен Максименко. Понятно, что когда команда крупно проигрывает, то виноват вратарь, но его вины там было очень мало.

Селихов сегодня не пожарил, гол не его, "Лестер" прекрасно разыграл, как и "Спартак" блестяще забил.

У "Спартака" два хороших вратаря, но на сегодняшний день Селихов не лучше Максименко . Селихова не расстреливали, как в предыдущих матчах, не давали столько бить по воротам. Феерических спасений сегодня от него не видел. В первом тайме, когда мяч прилетел в крестовину, он просто стоял и смотрел, туда даже не прыгал», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает последнее место в группе после четырех туров. Отставание от первого места составляет три очка. В оставшихся матчах команда Руя Витории сыграет с «Легией» и «Наполи».