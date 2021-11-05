Калиниченко: Парадокс, но практически уверен, что в евровесну «Спартак» выйдет

Бывший футболист «Спартака»оценил игру команды в гостевом матче Лиги Европы против(1:1).

На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти, справившись с ударом Джейми Варди.

«Парадокс, но практически уверен, что в евровесну "Спартак" выйдет. На выезде осталась "Легия", которую можно и нужно обыгрывать и идти дальше. "Легия" — наше все в ближайшем будущем! Дома играем плохо. Надежды связаны с выездами.

По игре сказать могу достаточно мало. Селихов справился. Справился в игре, справился с собой. Браво! Отличный матч!

Руй Витория не стал искать мозг там, где его нет. Логичный состав, с Игнатовым и без Ларссона. Игра в обороне в среднем и низком блоках и поиск счастья в быстрых атаках. Жаль, но Соболев к этим самым быстрым атакам приспособлен достаточно слабо.

Кульминацией правильно выбранной тактики могла стать атака в конце, с участием Бакаева и Жиго, но… Жиго, собственно, правильно, но немного поздно, решив сделать забегание, был сбит с ног Бакаевым, вернее сам споткнулся о ноги Зелимхана.

В этом сегодня весь "Спартак". Много старания, но подводят неправильно выбранные решения», — написал Калиниченко в своем телеграм-канале.

«Спартак» занимает последнее место в группе после четырех туров. Отставание от первого места составляет три очка. В оставшихся матчах команда Руя Витории сыграет с «Легией» и «Наполи».