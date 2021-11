«Боруссия» присмотрела в «Зальцбурге» замену для Холанда

Нападающий «Зальцбурга»может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По информации известного журналиста Николо Скиры, 19-летнего футболиста хочет приобрести дортмундская «Боруссия».

В лице Адейеми руководство немецкого клуба видит замену Эрлингу Холанду, который следующим летом, скорее всего, покинет команду.

