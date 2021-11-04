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    Селихов займет место в воротах «Спартака» в матче с «Лестером»

    «Лестер» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны составы «Спартака» и «Лестера» на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    Встреча группы C пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Игнатов, Зобнин, Литвинов, Промес, Соболев, Мозес.

    «Лестер»: Шмейхель, Кастань, Амарти, Эванс, Сёюнджю, Бертранд, Тилеманс, Сумаре, Гутьеррес, Ихеаначо, Дака.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Лестеру». Коэффициент на его победу — 1.28, на успех «Спартака» — 15.00, на ничью — 7.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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