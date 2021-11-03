«Спортинг» — «Бешикташ»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Спортинг»: Адан, Порро, Коатес, Феддаль, Инасиу, Матеус Рейс, Пальинья, Матеуш Нунеш, Сарабия, Педру Гонсалвеш, Паулинью.

«Бешикташ»: Дестаноглу, Велинтон, Монтеро, Йылмаз, Топал, Хатчинсон, Соуза, Геззаль, Уйсал, Караман, Ларин.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спортингу». Коэффициент на его победу — 1.47, на успех «Бешикташа» — 8.05, на ничью — 5.07. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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