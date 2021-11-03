«Спортинг» сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Спортинг» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

«Спортинг» в Лиге чемпионов борется за 2 место в группе. Правда, на текущий момент португальцы занимают лишь 3 место с 3 очками в активе.

Шансы на выход в плей-офф пока никуда не испарились. Вот только для этого команде обязательно нужно обыгрывать «Бешикташ».

В Турции «Спортинг» был весьма убедителен — 1:4. Нет сомнений, что лиссабонцы будут активно атаковать и в родных стенах.

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Лиссабонцы имеют шикарную серию из шести побед подряд. Разумеется, столь позитивный настрой положительно влияет на команду.

«Бешикташ»

Турки существенно усложнили себе задачу по выходу в плей-офф. Да и вообще, даже занять третье место для «Бешикташа» будет делом крайне хлопотным.

8 пропущенных мячей в трех матчах группового этапа — тихий ужас. Видимо, стамбульцам вновь не видать очков и в этой встрече. Спад ведь налицо.

«Бешикташ» еще и проиграл в чемпионате Турции. Неудача в матче с «Хатайспором» вышла минимальной, но от того не менее досадной.

Зато «орлы» не так давно обыграли в чемпионате «Галатасарай» (2:1). Так что не так уж плохи дела у команды, которая наверняка еще поборется.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.50, на ничью за 4.50, а на «Бешикташ» — за 6.70.

После разгрома в Турции, лиссабонцы лишь подтвердили свое превосходство.

«Бешикташ» крайне нестабилен, к тому же имеет проблемы в обороне .

Хозяева смотрятся сильнее турок, и наверняка вновь убедительно их обыграют. Наши прогноз и ставка — Фора «Спортинга» -1.5 с коэффициентом 2.37.