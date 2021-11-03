Лопетеги — о поражении от «Лилля»: Теперь «Севилье» будет сложно выйти из группы

Главный тренер «Севильи»высказал мнение о домашнем поражении от(1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Теперь будет сложно выйти из группы. Не буду говорить, что это невозможно, но очевидно, наша задача усложнилась — теперь мы должны выиграть оба матча, чтобы претендовать на выход в плей-офф.

Мы хорошо начали этот трудный матч, забили, заложили фундамент, но затем они сравняли счет с пенальти, и мы ввязались в ту игру, в которую не хотели ввязываться, играя против команды, которая гораздо комфортнее чувствует себя в переходах при открытой игре.

Мы потеряли контроль над ситуацией, и игра выскользнула из наших рук», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Севилья» с 3 очками и нулем побед после четырех туров замыкает квартет G. Испанцы рискуют уже в следующем туре потерять шансы на ЛЧ, если проиграют «Вольфсбургу».