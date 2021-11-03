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    Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет в Москве, несмотря на локдаун

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    «Динамо» согласовало проведение матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» в Москве, сообщает «Матч ТВ».

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Роспотребнадзор, выслушав аргументы РФС и РПЛ, оценив уровень проведения матчей, которые уже состоялись, пошёл навстречу просьбе футбольного клуба "Динамо" и согласовал проведение матча с заполняемостью трибун в 30 процентов при предъявлении QR-кодов», — сказал собеседник издания.

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    Ранее сообщалось, что в Москве запретили проводить спортивные мероприятия без согласования с Роспотребнадзором. Из-за сложной ситуации с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин установил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

    Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет 6 ноября, начало — в 16:30 мск. «Спартак» сыграет с «Локомотивом» 7 ноября, начало — в 19:00 мск.

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