Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет в Москве, несмотря на локдаун

согласовало проведение матча 14-го тура РПЛ св Москве, сообщает «Матч ТВ».

«Роспотребнадзор, выслушав аргументы РФС и РПЛ, оценив уровень проведения матчей, которые уже состоялись, пошёл навстречу просьбе футбольного клуба "Динамо" и согласовал проведение матча с заполняемостью трибун в 30 процентов при предъявлении QR-кодов », — сказал собеседник издания.

Отмечается, что такое же решение ожидается и по матчу «Спартак» — «Локомотив».

Ранее сообщалось, что в Москве запретили проводить спортивные мероприятия без согласования с Роспотребнадзором. Из-за сложной ситуации с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин установил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет 6 ноября, начало — в 16:30 мск. «Спартак» сыграет с «Локомотивом» 7 ноября, начало — в 19:00 мск.