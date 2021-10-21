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    В Москве запретили проводить спортивные мероприятия без согласования с Роспотребнадзором

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    Мэр Москвы Сергей Собянин установил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

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    Ситуация также коснется проведения спортивных мероприятий.

    «Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.

    С 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек», — говорится в заявлении на официальном сайте мэра Москвы.

    За последние сутки в России выявлено 36 339 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280), Московской области (2318), Самарской области (937) и Нижегородской области (737). Зафиксировано 1036 летальных исходов, что также является антирекордом за период пандемии.

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