В Москве запретили проводить спортивные мероприятия без согласования с Роспотребнадзором

нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

Мэр Москвыустановил в Москве

Ситуация также коснется проведения спортивных мероприятий.

«Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.

С 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек», — говорится в заявлении на официальном сайте мэра Москвы.

За последние сутки в России выявлено 36 339 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280), Московской области (2318), Самарской области (937) и Нижегородской области (737). Зафиксировано 1036 летальных исходов, что также является антирекордом за период пандемии.