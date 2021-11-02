«Бавария» — «Бенфика»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы мюнхенскойи лиссабонскойна матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Ньянзу, Дэвис, Горетцка, Киммих, Левандовски, Гнабри, Коман, Сане.

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Вериссимо, Морато, Гримальдо, Пицци, Мейте, Жоау Мариу, Яремчук, Эвертон.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на ее победу — 1.21, на успех «Бенфики» — 21.00, на ничью — 9.20. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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