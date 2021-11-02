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    Продолжит ли «Бавария» уничтожать соперников в Лиге чемпионов?

    «Бавария» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Бенфика»
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    Во вторник, 2 ноября, «Бавария» на своем поле примет «Бенфику» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы E, которая пройдет на «Альянц-Арене», начнется в 23:00 по московскому времени. «Бавария» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 02 Ноября 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.40
  • 2
  • 14.50
  • Ставка!
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    «Бавария»

    «Бавария» возглавляет турнирную таблицу группы E, имея на своем счету 9 очков из 9 возможных.

    Мюнхенцы поочередно разгромили «Барселону» (3:0), киевское «Динамо» (5:0) и «Бенфику» (4:0), не пропустив ни одного мяча.

    В немецкой Бундеслиге дела у подопечных Юлиана Нагельсманна идут не так гладко, но после десяти туров они все же набрали 25 очков и лидируют, опережая дортмундскую «Боруссию» на 1 балл.

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    Накануне «Бавария» обыграла берлинский «Унион» (5:2), реабилитировавшись за вылет из Кубка Германии и сенсационное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:5).

    После травм у мюнхенцев восстанавливаются Леон Горецка, Люка Эрнандес, Эрик Шупо-Мотинг и Свен Ульрайх.

    «Бенфика»

    «Бенфика» идет на втором месте в турнирной таблице группы E, набрав 4 очка в трех сыгранных турах.

    На счету лиссабонской команды ничья с киевским «Динамо» (0:0), победа над «Барселоной» (3:0) и поражение от «Баварии» (0:4).

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  • 28/10/2021

    • В последнем матче чемпионата Португалии «орлы» разошлись миром с «Эшторилом» (1:1) из-за чего потеряли первое место, пропустив вперед «Порту» и «Спортинг».

    Среди травмированных у «Бенфики» значатся Андре Алмейда, Жиль Диаш, Валентино Лазаро, Родриго Пиньо, Харис Сеферович и Жедсон Фернандеш.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Баварии» — 1.20, победа «Бенфики» — 16.00, ничья — 7.10.

    Мюнхенцы сейчас настолько доминируют на поле, что перед этой встречей главная интрига заключается в том, удастся ли «орлам» избежать крупного поражения.

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    В Лиссабоне они были близки к этому, ведь держались до 70-й минуты, после чего пропустили от Лероя Сане и развалились на глазах.

    Подобного сценария можно ждать и в Мюнхене, где «Бавария» будет активно идти вперед, а «Бенфика» надеяться на жесткость своей обороны.

    «Орлы» сейчас вряд ли готовы к большому подвигу, поэтому наш прогноз и ставка — «тайм-матч: П1П1 и тотал больше 2,5» за 1.85.

    Также возьмем «тотал больше 3,5» за 1.83, допуская, что «Бенфика» тоже забьет, ведь в первом матче у нее были хорошие моменты.

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    «Бавария» — «Бенфика»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Бавария» уничтожать соперников в Лиге чемпионов?
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