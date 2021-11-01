Семшов: Ребров — сильный вратарь, он мог бы помочь «Спартаку» в воротах

Бывший футболист сборной Россиивысказался по поводу того, что голкипер «Спартака»приостановил карьеру.

Ранее стало известно, что Ребров перешел на должность технического координатора «Спартака». Одна из его функций — помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

«Раз Ребров приостановил карьеру, то точку он пока не ставит. Ребров — сильный вратарь. В данной ситуации он бы помог "Спартаку" в воротах. Не исключил бы его появление на поле [до этого заявления]. У них три вратаря, только главный тренер выбирает на конкретную игру.

Думаю, что Селихов будет играть против "Лестера". Голкипер — штучный товар, после одной ошибки нельзя их "дергать", иначе окончательно пойдет неразбериха.

Длительный период времени основным вратарем "Спартака" был Максименко. Сейчас, думаю, дадут не один матч Селихову», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет 4 ноября, начало — в 22:00 мск. В Москве матч между этими командами завершился победой «Лестера» со счетом 4:3.