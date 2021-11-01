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    Семшов: Ребров — сильный вратарь, он мог бы помочь «Спартаку» в воротах

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    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался по поводу того, что голкипер «Спартака» Артем Ребров приостановил карьеру.

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    Ранее стало известно, что Ребров перешел на должность технического координатора «Спартака». Одна из его функций — помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

    «Раз Ребров приостановил карьеру, то точку он пока не ставит. Ребров — сильный вратарь. В данной ситуации он бы помог "Спартаку" в воротах. Не исключил бы его появление на поле [до этого заявления]. У них три вратаря, только главный тренер выбирает на конкретную игру.

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    • Думаю, что Селихов будет играть против "Лестера". Голкипер — штучный товар, после одной ошибки нельзя их "дергать", иначе окончательно пойдет неразбериха.

    Длительный период времени основным вратарем "Спартака" был Максименко. Сейчас, думаю, дадут не один матч Селихову», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

    Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет 4 ноября, начало — в 22:00 мск. В Москве матч между этими командами завершился победой «Лестера» со счетом 4:3.

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