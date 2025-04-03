ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адам СильверТурнирная экспансия. НБА готовит внедрение в европейский баскетбол «Страсбург»«Майнц», «Страсбург», «Серветт» и еще шесть «малышей», которые рвутся в Лигу чемпионов Джош ЭмметЭммет подерется с Мерфи, Брито сразится с Сабатини. Анонс карда UFC Vegas 105
  • 17:47
    • «Сибирь» с минимальным счетом победила «Салават Юлаев» и сравняла счет в серии
    Все новости спорта

    «Челси» и «Тоттенхэм» сыграют результативно, «Лудогорец» уверенно победит дома

    Экспресс дня 3 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 апреля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энцо Мареска
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Болгарии, Албании и Англии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лудогорец» — «Левски Крумовград»

    Футбол. Чемпионат Болгарии

    «Лудогорец» уверенно лидирует в таблице чемпионата Болгарии. Команда близка к тому, чтобы завоевать золотые медали. Клуб записал в актив 64 очка по итогам 26 встреч.

    У «Лудогорца» 20 побед, 4 ничьих и два поражения. Команда забила 52 гола и пропустила 12 мячей.

  • Упрощение игры. «Ювентус» уволил Тиагу Мотту и назначил Игора Тудора
  • Сможет ли задержаться хорватский специалист в туринском клубе?
  • 24/03/2025

    • «Левски Крумовград» борется за выживание. Клуб располагается на 14-й строчке в таблице. В активе коллектива 24 очка по итогам 26 поединков.

    Букмекеры не сомневаются в победе «Лудогорца». Вряд ли у хозяев возникнут проблемы. Скорее всего, лидер чемпионата без проблем завоюет три очка.

    Ставка: Победа «Лудогорца» с форой (-1.5) за 1.41.

    «Эгнатия» — «Партизани»

    Футбол. Чемпионат Албании

    «Эгнатия» находится на первой строчке в таблице чемпионата Албании. Клуб набрал 58 очков в 32-х матчах. У «Эгнатии» 16 побед, 10 ничьих и 6 поражений.

    В марте «Эгнатия» провела шесть матчей. У команды не было ни одного поражения. В прошедшем месяце удалось одержать две победы и четыре раза сыграть вничью.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Партизани» рассчитывают в следующем сезоне выступить в еврокубках. Сейчас клуб идет на 4-й позиции в таблице. Набрано 47 очков в 32-х поединках.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    На чужих полях «Партизани» играют не слишком удачно. В 2025 году команда выиграла лишь два выездных матча из восьми. В предстоящей встрече букмекеры не верят в успех гостей.

    Ставка: Обе не забьют за 1.60.

    «Челси» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Челси» нацелен по итогам сезона завоевать путевку в Лигу чемпионов. На данный момент синие располагаются на 4-й строчке в таблице. Лондонцы записали в актив 49 очков в 29 матчах.

    C 25 февраля по 13 марта «Челси» выиграл четыре матча кряду. Но затем была осечка в лондонском дерби. Синие потерпели поражение от «Арсенала» со счетом 0:1.

  • «Леонченко нужно было выгонять из "Локо" после нашествия немцев». Николай Наумов — о проблемах «железнодорожников» и борьбе за золото в РПЛ
  • Эксклюзивное интервью с бывшим президентом «Локомотива»
  • 29/03/2025

    • Теперь у «Челси» есть возможность реабилитироваться в другом лондонском дерби. «Шпоры» находятся на 14-й строчке в таблице. «Тоттенхэм» набрал 34 очка в 29 матчах.

    Последний раз команды встречались 8 декабря 2024 года. Тогда «Тоттенхэм» дома уступил «Челси» со счетом 3:4.

    Скорее всего, сейчас также стоит ждать результативный матч. Высока вероятность, что команды в сумме забьют минимум три гола.

    Ставка: ТБ 3 за 1.55.

    Общий коэффициент — 3.49.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Фенербахче — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чжан — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кенин — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Гронинген
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Штутгарт — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Брайтон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Борнмут — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Табило — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Канн — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 3 апреля: прогноз и ставка за 3.49, статистика, коэффициенты матча 03.04.202522:00. «Челси» и «Тоттенхэм» сыграют результативно, «Лудогорец» уверенно победит дома
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры