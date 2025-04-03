В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Болгарии, Албании и Англии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лудогорец» — «Левски Крумовград»

Футбол. Чемпионат Болгарии

«Лудогорец» уверенно лидирует в таблице чемпионата Болгарии. Команда близка к тому, чтобы завоевать золотые медали. Клуб записал в актив 64 очка по итогам 26 встреч.

У «Лудогорца» 20 побед, 4 ничьих и два поражения. Команда забила 52 гола и пропустила 12 мячей.

«Левски Крумовград» борется за выживание. Клуб располагается на 14-й строчке в таблице. В активе коллектива 24 очка по итогам 26 поединков.

Букмекеры не сомневаются в победе «Лудогорца». Вряд ли у хозяев возникнут проблемы. Скорее всего, лидер чемпионата без проблем завоюет три очка.

Ставка: Победа «Лудогорца» с форой (-1.5) за 1.41.

«Эгнатия» — «Партизани»

Футбол. Чемпионат Албании

«Эгнатия» находится на первой строчке в таблице чемпионата Албании. Клуб набрал 58 очков в 32-х матчах. У «Эгнатии» 16 побед, 10 ничьих и 6 поражений.

В марте «Эгнатия» провела шесть матчей. У команды не было ни одного поражения. В прошедшем месяце удалось одержать две победы и четыре раза сыграть вничью.

Прогнозы и ставки на футбол

«Партизани» рассчитывают в следующем сезоне выступить в еврокубках. Сейчас клуб идет на 4-й позиции в таблице. Набрано 47 очков в 32-х поединках.

На чужих полях «Партизани» играют не слишком удачно. В 2025 году команда выиграла лишь два выездных матча из восьми. В предстоящей встрече букмекеры не верят в успех гостей.

Ставка: Обе не забьют за 1.60.

«Челси» — «Тоттенхэм»

Футбол. Чемпионат Англии

«Челси» нацелен по итогам сезона завоевать путевку в Лигу чемпионов. На данный момент синие располагаются на 4-й строчке в таблице. Лондонцы записали в актив 49 очков в 29 матчах.

C 25 февраля по 13 марта «Челси» выиграл четыре матча кряду. Но затем была осечка в лондонском дерби. Синие потерпели поражение от «Арсенала» со счетом 0:1.

Теперь у «Челси» есть возможность реабилитироваться в другом лондонском дерби. «Шпоры» находятся на 14-й строчке в таблице. «Тоттенхэм» набрал 34 очка в 29 матчах.

Последний раз команды встречались 8 декабря 2024 года. Тогда «Тоттенхэм» дома уступил «Челси» со счетом 3:4.

Скорее всего, сейчас также стоит ждать результативный матч. Высока вероятность, что команды в сумме забьют минимум три гола.

Ставка: ТБ 3 за 1.55.

Общий коэффициент — 3.49.