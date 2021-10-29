Лапорта: Следовало уволить Кумана раньше

Президент «Барселоны»прокомментировал увольнениес поста главного тренера команды.

«Возможно, мне следовало принять решение об увольнении Кумана раньше, но мы понимали, что он заслужил запас доверия. Это был способ мотивировать тренера и команду. Я беру на себя ответственность за это решение. Ситуация была нестабильной.

С нашей стороны отношения с Куманом сохранились хорошие. Мы общались с ним со всем уважением. Ситуация была неприемлемой, и он сказал мне, что отчасти все понимает. Переговоры о его увольнении проходят успешно. Мы будем уважать права обеих сторон.

Мы приняли решение уволить Кумана после игры с "Райо Вальекано". Очень благодарны специалисту за то, что он руководил командой в максимально сложный период, но из-за результатов он продолжил работу в команде», — приводит слова Лапорты El Mundo Deportivo.