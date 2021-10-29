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    Лапорта: Следовало уволить Кумана раньше

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал увольнение Рональда Кумана с поста главного тренера команды.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    «Возможно, мне следовало принять решение об увольнении Кумана раньше, но мы понимали, что он заслужил запас доверия. Это был способ мотивировать тренера и команду. Я беру на себя ответственность за это решение. Ситуация была нестабильной.

    С нашей стороны отношения с Куманом сохранились хорошие. Мы общались с ним со всем уважением. Ситуация была неприемлемой, и он сказал мне, что отчасти все понимает. Переговоры о его увольнении проходят успешно. Мы будем уважать права обеих сторон.

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    • Мы приняли решение уволить Кумана после игры с "Райо Вальекано". Очень благодарны специалисту за то, что он руководил командой в максимально сложный период, но из-за результатов он продолжил работу в команде», — приводит слова Лапорты El Mundo Deportivo.

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