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    Хави — основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

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    Новым главным тренером «Барселоны» может стать бывший полузащитник команды Хави, сообщает El Chiringuito TV.

    Хави
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    Хави

    41-летний специалист, возглавляющий катарский «Аль-Садд», является основным кандидатом на должность, которая стала вакантной после отставки Рональда Кумана.

    «Барселона» объявила об отставке Кумана сразу после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в 10-м туре чемпионата Испании.

    В текущем чемпионате Испании «Барселона» занимает девятое место.

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    • Помимо Хави, в «Барселоне» также рассматривают кандидатуру главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

    Куман возглавлял «Барселону» с августа 2020 года. В прошлом сезоне «Барса» выиграла Кубок Испании, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и стала третьей в Ла Лиге.

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