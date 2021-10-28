Хави — основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

Новым главным тренеромможет стать бывший полузащитник команды, сообщает El Chiringuito TV.

41-летний специалист, возглавляющий катарский «Аль-Садд», является основным кандидатом на должность, которая стала вакантной после отставки Рональда Кумана.

«Барселона» объявила об отставке Кумана сразу после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в 10-м туре чемпионата Испании.

В текущем чемпионате Испании «Барселона» занимает девятое место.

Помимо Хави, в «Барселоне» также рассматривают кандидатуру главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Куман возглавлял «Барселону» с августа 2020 года. В прошлом сезоне «Барса» выиграла Кубок Испании, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и стала третьей в Ла Лиге.