СМИ: «Барселона» хочет назначить Клоппа главным тренером вместо Кумана

продолжает искать нового главного тренера, несмотря на то, что президент клуба Жоан Лапорта неоднократно заявлял о доверии

По информации каталонского издания Sport.es, приоритетом «Барселоны» является назначение главным тренером Юргена Клоппа, который в данный момент занимает аналогичную должность в «Ливерпуле».

Руководство «Барселоны» ведет работу над тем, чтобы узнать о долгосрочных планах немецкого специалиста.

Куман, скорее всего, останется в «Барселоне» до конца сезона, но летом ему придется покинуть команду.

«Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании после девяти сыгранных матчей.

Напомним, ранее «Барселона» подписала новый контракт с нападающим Ансу Фати.