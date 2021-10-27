СМИ: «Барселона» хочет назначить Клоппа главным тренером вместо Кумана

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
По информации каталонского издания Sport.es, приоритетом «Барселоны» является назначение главным тренером Юргена Клоппа, который в данный момент занимает аналогичную должность в «Ливерпуле».
Руководство «Барселоны» ведет работу над тем, чтобы узнать о долгосрочных планах немецкого специалиста.
Куман, скорее всего, останется в «Барселоне» до конца сезона, но летом ему придется покинуть команду.
«Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании после девяти сыгранных матчей.
Напомним, ранее «Барселона» подписала новый контракт с нападающим Ансу Фати.