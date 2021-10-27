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    СМИ: «Барселона» хочет назначить Клоппа главным тренером вместо Кумана

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    «Барселона» продолжает искать нового главного тренера, несмотря на то, что президент клуба Жоан Лапорта неоднократно заявлял о доверии Роналду Куману.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    По информации каталонского издания Sport.es, приоритетом «Барселоны» является назначение главным тренером Юргена Клоппа, который в данный момент занимает аналогичную должность в «Ливерпуле».

    Руководство «Барселоны» ведет работу над тем, чтобы узнать о долгосрочных планах немецкого специалиста.

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    • Куман, скорее всего, останется в «Барселоне» до конца сезона, но летом ему придется покинуть команду.

    «Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании после девяти сыгранных матчей.

    Напомним, ранее «Барселона» подписала новый контракт с нападающим Ансу Фати.

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