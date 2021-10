«Барселона» уволила Кумана

Главный тренер «Барселоны»был отправлен в отставку, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

В матче 11-го тура Примеры сине-гранатовые 27 октября проиграли на выезде «Райо Вальекано» (0:1), после чего президент клуба Жоан Лапорта сообщил 58-летнему специалисту об увольнении.

В 10-м туре «Барса» дома уступила «Реалу» (1:2) в Класико. Команда, набрав 15 очков в 10 матчах, занимает 9-е место в таблице.

В Лиге чемпионов «Барселона» с 3 очками после 3 туров занимает 3-е место в группе.

В минувшем сезоне «Барса» выиграла Кубок Испании, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и стала третьей в Ла Лиге.

