«Рома» победила «Кальяри», «Лацио» выиграл у «Фиорентины»

Вырвали поражение из пасти победы. «Спартак» вел в матче с «Лестером», но развалился к перерыву

Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение со счетом 3:4 от «Лестера» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было