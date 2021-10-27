«Рома» победила «Кальяри», «Лацио» выиграл у «Фиорентины»

Лоренцо Пеллегрини Фото: globallookpress.com
В составе «римлян» победный мяч забил Лоренцо Пеллегрини. Он же отдал ассист в эпизоде с первым голом своей команды, в котором отметился Рожер Ибаньес.
Футбол. Италия. Серия А
Кальяри — Рома 1:2
Голы: 1:0 Леонардо Паволетти (52'), 1:1 Рожер Ибаньес (71'), 1:2 Лоренцо Пеллегрини (78') Кальяри: Алессио Краньо, Габриэле Цаппа, Лука Чеппители, Андреа Карбони, Рауль Белланова, Алессандро Дейола (Бальде Кейта, 82'), Альберто Грасси (Кристиан Олива, 79'), Рэзван Марин, Хараламбос Ликояннис, Леонардо Паволетти, Жоао Педро Рома: Тэмми Абрахам, Генрих Мхитарян (Стефан Эль-Шаарави, 46'), Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (Риккардо Калафьори, 81'), Жордан Верету (Мараш Кумбула, 90'), Бриан Кристанте, Matias Vina (Felix Afena-Gyan, 57'), Рожер Ибаньес, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Руй Патрисиу Предупреждения: Николо Дзаньоло (38'), Жоао Педро (73'), Хараламбос Ликояннис (77'), Лоренцо Пеллегрини (78'), Тэмми Абрахам (79'), Риккардо Калафьори (83'), Joao Sacramento (84'), Рауль Белланова (87')
В другом поединке «Лацио» минимально обыграл «Фиорентину». Единственный гол в матче забил Педро Родригес.
Футбол. Италия. Серия А
Лацио — Фиорентина 1:0
Гол: 1:0 Педро Родригес (52') Лацио: Пепе Рейна, Мануэль Лаццари, Луис Фелипе (Патрисио Габбарон, 77'), Франческо Ачерби, Адам Марушич, Сергей Милинкович-Савич (Тома Башич, 79'), Данило Катальди (Лукас Лейва, 84'), Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле, Педро Родригес (Raul Moro, 84') Фиорентина: Риккардо Соттиль, Душан Влахович, Хосе Мария Кальехон (Риккардо Сапонара, 71'), Гаэтано Кастровилли (Джакомо Бонавентура, 57'), Лукас Торрейра, Альфред Дункан (Марко Бенасси, 83'), Кристиано Бираги (Алекса Терзич, 83'), Lucas Martinez Quarta, Никола Миленкович, Лоренцо Венути (Альваро Одриосола, 71'), Пьетро Терраччиано Предупреждения: Гаэтано Кастровилли (24'), Кристиано Бираги (47'), Данило Катальди (56'), Альфред Дункан (68'), Луис Альберто (78'), Чиро Иммобиле (81')
«Рома» имеет 19 очков (4). «Лацио» — 17 (6), «Фиорентина» — 15 (8), «Кальяри» — 6 (20).