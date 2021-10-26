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    Черевченко заявил о расставании на хорошей ноте с «Химками»

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    Игорь Черевченко прокомментировал уход с поста главного тренера «Химок».

    Игорь Черевченко
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    Игорь Черевченко

    «Расстались на хорошей ноте, все мирно, спокойно, приятно. Дела Ющенко не передавал, попрощался с командой, было небольшое собрание перед тренировкой.

    Сразу приступить к новой работе не получится, нужно взять отпуск, паузу, до Нового года точно отдохну.

    Слухи о том, что клуб мне должен неустойку в 30 миллионов, — ерунда, чушь, фэйк.

  • «Химки» подтвердили отставку Черевченко
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    • Самое запоминающееся в "Химках" — это когда мы выбирались из хвоста таблицы в середняки», — приводит слова Черевченко «Матч ТВ».

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