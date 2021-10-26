Черевченко заявил о расставании на хорошей ноте с «Химками»

прокомментировал уход с поста главного тренера «Химок».

«Расстались на хорошей ноте, все мирно, спокойно, приятно. Дела Ющенко не передавал, попрощался с командой, было небольшое собрание перед тренировкой.

Сразу приступить к новой работе не получится, нужно взять отпуск, паузу, до Нового года точно отдохну.

Слухи о том, что клуб мне должен неустойку в 30 миллионов, — ерунда, чушь, фэйк.

Самое запоминающееся в "Химках" — это когда мы выбирались из хвоста таблицы в середняки», — приводит слова Черевченко «Матч ТВ».