ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Ювентус»«Интер» прервал победную серию «Юве». Судьбу Дерби Италии решил пенальти
  • 12:29
    • «Химки» подтвердили отставку Черевченко
  • 11:56
    • KONAMI перенесла выход патча для eFootball 2022
  • 10:46
    • Мусаев может возглавить команду из Азербайджана
  • 10:10
    • Агент Миранчука: Будем обсуждать с «Аталантой» аренду в другой итальянский клуб
  • 05:54
    • Трусова стала победительницей Skate America
    Все новости спорта

    «Химки» подтвердили отставку Черевченко

    Футбол Химки РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Химки» сообщили на своем официальном сайте об отставке главного тренера команды Игоря Черевченко.

    Игорь Черевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Черевченко

    Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Вместе с Черевченко «Химки» покинули его помощники Валерий Климов и Игорь Семшов.

    Черевченко возглавил подмосковную команду в сентябре 2020 года. Под руководством 47-летнего тренера «Химки» завершили прошлый чемпионат России на восьмом месте.

    В текущем сезоне «Химки» после 12 туров РПЛ идут на 14-й строчке, набрав 11 очков.

    Ранее сообщалось, что «Химки» могут возглавить Сергей Юран, Рашид Рахимов или Михаил Галактионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сочинцы снимут очередной скальп?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Стамбульское дерби будет результативным?
  • «Бешикташ» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Во встрече с питерцами «Авангард» найдет силы для нескольких голов
  • «Авангард» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.99
  • Экспресс дня 25 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Бешикташ — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хетафе — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Клипперс — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры