«Химки» подтвердили отставку Черевченко

Игорь Черевченко Фото: globallookpress.com
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Вместе с Черевченко «Химки» покинули его помощники Валерий Климов и Игорь Семшов.
Черевченко возглавил подмосковную команду в сентябре 2020 года. Под руководством 47-летнего тренера «Химки» завершили прошлый чемпионат России на восьмом месте.
В текущем сезоне «Химки» после 12 туров РПЛ идут на 14-й строчке, набрав 11 очков.
Ранее сообщалось, что «Химки» могут возглавить Сергей Юран, Рашид Рахимов или Михаил Галактионов.
Футбольный клуб «Химки» и Игорь Черевченко расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.
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