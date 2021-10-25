«Химки» подтвердили отставку Черевченко

сообщили на своем официальном сайте об отставке главного тренера команды

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Вместе с Черевченко «Химки» покинули его помощники Валерий Климов и Игорь Семшов.

Черевченко возглавил подмосковную команду в сентябре 2020 года. Под руководством 47-летнего тренера «Химки» завершили прошлый чемпионат России на восьмом месте.

В текущем сезоне «Химки» после 12 туров РПЛ идут на 14-й строчке, набрав 11 очков.

Ранее сообщалось, что «Химки» могут возглавить Сергей Юран, Рашид Рахимов или Михаил Галактионов.