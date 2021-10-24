Шалимов: Хорошо, что болельщики «Урала» пока нам не свистят и не покидают трибуны

Главный тренер «Урала»подвел итоги матча 12-го тура чемпионата России против(0:1).

«Не хочется комментировать качество игры. В таких играх мы, как минимум, не должны проигрывать.

Соперник мобилизован и настроен на борьбу. Точно также, как и мы, но в каких-то эпизодах уступали "Ахмату". Но говорить про конкретные моменты не буду. Мы проиграли.

На стадионе "Урал" сегодня поддерживало 17 болельщиков. Это важно, конечно. Хорошо, что они пока нам не свистят и не покидают трибуны.

Но с таким результатом мы этого дождемся. Они нас поддерживают, нам это приятно, но долго так не может продолжаться. Нужно набирать очки», — приводит слова Шалимова пресс-служба клуба.

«Урал», потерпевший 7-е поражение в чемпионате, с 9 очками занимает последнюю, 16-ю позицию.