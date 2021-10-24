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    Шалимов: Хорошо, что болельщики «Урала» пока нам не свистят и не покидают трибуны

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    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 12-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:1).

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Не хочется комментировать качество игры. В таких играх мы, как минимум, не должны проигрывать.

    Соперник мобилизован и настроен на борьбу. Точно также, как и мы, но в каких-то эпизодах уступали "Ахмату". Но говорить про конкретные моменты не буду. Мы проиграли.

    На стадионе "Урал" сегодня поддерживало 17 болельщиков. Это важно, конечно. Хорошо, что они пока нам не свистят и не покидают трибуны.

    Но с таким результатом мы этого дождемся. Они нас поддерживают, нам это приятно, но долго так не может продолжаться. Нужно набирать очки», — приводит слова Шалимова пресс-служба клуба.

    «Урал», потерпевший 7-е поражение в чемпионате, с 9 очками занимает последнюю, 16-ю позицию.

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