«Монако» — «Монпелье»: счет матча 3:1, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче 11-го тура французской Лиги 1.

Встреча, которая прошла на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:1.

Уже на 12-й минуте Кевин Фолланд открыл счет, а спустя пять минут он ассистировал Виссаму Бен-Йеддеру.

На 61-й минуте Желсон Мартинш развил успех «монегасков». «Паладины» ответили точным ударом с пенальти Тежи Саванье на 81-й минуте.

Российский хавбек хозяев Александр Головин весь матч провел на скамейке запасных.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Монпелье 3:1 Голы: 1:0 Кевин Фолланд (12'), 2:0 Виссам Бен-Йеддер (17'), 3:0 Желсон Мартинш (62'), 3:1 Тежи Саванье (пенальти) (81') Монако: Александр Нюбель, Рубен Агилар, Страхиня Павлович, Гильермо Марипан (Аксель Дисаси, 46'), Caio Henrique (Исмаил Якобс, 67'), Желсон Мартинш (Юссуф Фофана, 75'), Орельен Чуаэми, Элиот Матазо, Софьян Диоп (Жеан Лукас, 67'), Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер (Мирон Боадю, 75') Монпелье: Валер Жермен (Nicholas Gioacchini, 65'), Стефи Мавидиди (Beni Makouana, 65'), Тежи Саванье, Флоран Молле, Жорис Шотар, Leo Leroy (Михайло Ристич, 46'), Николя Коцца (Элье Ваи, 46'), Мамаду Сако, Максим Эстеве, Саломон Самбья (Арно Суке, 62'), Йонас Омлин Предупреждения: Гильермо Марипан (24'), Николя Коцца (43'), Михайло Ристич (52'), Beni Makouana (66'), Тежи Саванье (86')

В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает восьмое место (17 очков), а «Монпелье» — 13-е (13 очков).