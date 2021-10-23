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    «Герта» минимально выиграла у «Боруссии» Менхенгладбах

    «Герта» — «Боруссия» Менхенгладбах: счет 1:0, обзор гола

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    В 9 туре немецкой Бундеслиги «Герта» в Берлине обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 1:0.

    Марко Рихтер
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    Марко Рихтер

    Единственный гол в матче был забит полузащитником Марко Рихтером.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Герта — Боруссия М 1:0
    Гол: 1:0 Марко Рихтер (40') Герта: Александер Шволов, Петер Пекарик, Дедрик Боята, Мартон Дардаи (Лука Тусар, 80'), Марвин Платтенхардт, Сантьяго Аскасибар, Суат Сердар (Linus Gechter, 80'), Марко Рихтер (Мизьян Маолида, 61'), Владимир Дарида (Юрген Эккеленкамп, 61'), Максимилиан Миттельштедт, Кшиштоф Пёнтек (Дейви Зельке, 74') Боруссия М: Брил Эмболо, Ларс Штиндль (Алассан Плеа, 46'), Йонас Хофман, Лука Нец (Флориан Нойхаус, 46'), Куадио Коне (Патрик Херрман, 74'), Денис Закария, Джозеф Скалли, Рами Бенсебаини, Нико Эльведи, Луис Байер, Ян Зоммер Предупреждения: Луис Байер (2'), Владимир Дарида (54'), Джозеф Скалли (77'), Сантьяго Аскасибар (90 + 4')

    «Герта» вышла на 10 место, набрав 12 очков. «Боруссия» занимает 12 строчку, имея на один пункт меньше.

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