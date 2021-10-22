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    Терим: Самое важное, что в первом тайме мы не сдали позиций сопернику

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    Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Фатих Терим
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    Фатих Терим

    «У нас молодой состав. Естественно, что игроки ошибаются, действуют неправильно, время от времени нервничают, но они идут вперед гигантскими шагами.

    В первом тайме мы не показали игры, которой я просил. Это происходило из-за потерь мяча. Но мы хорошо оборонялись. Самое важное, что в первом тайме мы не сдали позиций сопернику.

    После перерыва роли поменялись. Игра стала интереснее, нам помогли замены, мы создали много голевых моментов.

    Поздравляю своих игроков. У нас семь очков и ноль пропущенных мячей — это можно считать успехом», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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