Болельщику «Спартака» грозит тюремный срок за нападение на журналиста

«Спартак» — «Лестер» Фото: globallookpress.com
По информации источника, дело возбуждено по ч.3 ст. 144 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия.
Если вина Коршунова будет доказана — ему грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, что у Валентина возник конфликт с одним из журналистов после окончания матча группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (3:4). Возле стадиона Коршунов напал на представителя СМИ. Ему не понравилось, что журналист снимал его на камеру.