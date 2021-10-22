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    Болельщику «Спартака» грозит тюремный срок за нападение на журналиста

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан клуба «Спартака» Валентина Коршунова, информирует «Мутко против».

    «Спартак» — «Лестер»
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    По информации источника, дело возбуждено по ч.3 ст. 144 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия.

    Если вина Коршунова будет доказана — ему грозит до шести лет лишения свободы.

    Напомним, что у Валентина возник конфликт с одним из журналистов после окончания матча группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (3:4). Возле стадиона Коршунов напал на представителя СМИ. Ему не понравилось, что журналист снимал его на камеру.

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