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    «Заря» набрала первые очки в Лиге конференций

    ЦСКА София — «Заря»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Луганская «Заря» одержала победу над софийским ЦСКА в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги конференций.

    Аллахьяр Сайядманеш
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    Аллахьяр Сайядманеш

    Встреча группы C, которая прошла в Болгарии, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Единственный гол на 64-й минуте забил Аллахьяр Сайядманеш с передачи Игоря Снурницына.

    «Армейцы» остались в меньшинстве в компенсированное время второго тайма из-за удаления Тибо Виона.

    Футбол. Лига конференций. Группа C
    ЦСКА София — Заря 0:1
    Гол: 0:1 Аллахьяр Сайядманеш (65') ЦСКА София: Густаво Бусатто, Иван Турицов, Юрген Матей, Томас Лам, Брэдли Мазику, Георги Йомов (Калоян Крастев, 83'), Карло Мухар, Жеферсон (Тибо Вион, 73'), Йанник Вилдсхют (Yohan Bai, 73'), Грэм Кери (Fede Varela, 57'), Jordy Caicedo Заря: Александр Гладкий, Shahab Zahedi, Артём Громов, Ловро Цвек, Сергей Булеца (Cristian, 87'), Аллахьяр Сайядманеш, Дмитрий Хомченовский, Игорь Снурницын, Maksim Imerekov, Денис Фаворов, Дмитрий Мацарупа Предупреждения: Дмитрий Хомченовский (28'), Юрген Матей (46'), Йанник Вилдсхют (69'), Jordy Caicedo (78'), Брэдли Мазику (84'), Томас Лам (86'), Ловро Цвек (89'), Денис Фаворов (90 + 8') Удаление: Тибо Вион (90 + 3')

    Группа C: 1. «Буде-Глимт» — 7 очков, 2. «Рома» — 6, «Заря» — 3, 4. ЦСКА — 0.

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