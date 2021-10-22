Булыкин считает, что «Локомотив» играл лучше «Галатасарая»

Экс-футболист «Локомотива»считает, что «железнодорожники» играли лучше «Галатасарая» (0:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«"Локомотив" в целом играл лучше, по движению был лучше, прессинг хороший. Моменты были, к сожалению, по воротам не попали. У турков хорошо получилось реализовать моменты, перед голом вратарь Гилерме вытащил. Когда забили гол, не получилось у вратаря спасти команды, Рыбус немного заснул в защите.

Эта ошибка сказалась в конце матча, потеряли концентрацию, поэтому проиграли, очень обидно для "Локомотива", хорошо играли. Шансы на плей-офф Лиги Европы? Всегда нужно ставить перед собой максимальные планы, смотреть, как будет развиваться ситуация. Но то, что сегодня проиграли, очень плохо для турнирной таблицы. Шансы на выход в плей-офф Лиги Европы понизились, но все равно нужно играть до конца, все время играть на победу», — цитирует Булыкина ТАСС.

«Локомотив» с одним очком остался на четвертой позиции турнирной таблицы группы E. «Галатасарай» продолжает возглавлять квартет, набрав семь очков.