«Бенфика» — «Бавария»: прогноз, составы, коэффициенты

Роман Яремчук Фото: globallookpress.com
«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Жоау Мариу, Вайгль, Рафа Силва, Яремчук, Нуньес.
«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Забитцер, Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на ее победу — 1.50, на успех «Бенфики» — 6.60, на ничью — 5.20. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
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