«Бенфика» — «Бавария»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы лиссабонскойи мюнхенскойна матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Жоау Мариу, Вайгль, Рафа Силва, Яремчук, Нуньес.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Забитцер, Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на ее победу — 1.50, на успех «Бенфики» — 6.60, на ничью — 5.20. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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