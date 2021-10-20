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    Яремчук выйдет в старте «Бенфики» против «Баварии»

    «Бенфика» — «Бавария»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы лиссабонской «Бенфики» и мюнхенской «Баварии» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Роман Яремчук
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    Роман Яремчук

    «Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Жоау Мариу, Вайгль, Рафа Силва, Яремчук, Нуньес.

    «Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Забитцер, Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на ее победу — 1.50, на успех «Бенфики» — 6.60, на ничью — 5.20. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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