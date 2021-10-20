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    «Бавария» разорвет оборону «Бенфики»?

    «Бенфика» — «Бавария». Прогноз (к. 2.24) и ставки на Лигу чемпионов 20 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Бавария»
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    «Бавария» забила восемь мячей в первых двух турах ЛЧ
    «Бавария» сыграет на выезде против «Бенфики» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 октября в Лиссабоне, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 20 Октября 2021 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.25
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
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    «Бенфика»

    «Бенфика» успешно стартовала в новом розыгрыше ЛЧ. После двух туров португальцы занимают второе место в своей группе. Сейчас в их активе четыре очка.

    В первом туре «Бенфика» сыграла на выезде вничью с киевским «Динамо». Встреча в столице Украины завершилась со счетом 0:0.

    А дальше был яркий матч против «Барселоны», в котором «Бенфика» одержала уверенную победу — 3:0. Команда Жорже Жезуша идеально воспользовалась кадровыми проблемами соперника.

    В текущем сезоне «Бенфика» потерпела всего лишь одно поражение.

    «Бавария»

    «Бавария» тем временем сразу дала понять, что ее выход в плей-офф ЛЧ даже не обсуждается. После двух туров чемпион Германии единолично возглавляет свою группу.

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    • В стартовом матче команда Юлиана Нагельсманна разгромила на выезде «Барселону» — 3:0. На «Камп Ноу» Рекордмайстер выиграл без особых усилий. «Барса» в той игре не нанесла ни одного удара в створ.

    Во втором туре у «Баварии» тоже не было проблем. Мюнхенский клуб разнес на своем поле киевское «Динамо» — 5:0.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В начале октября «Бавария» неожиданно проиграла дома «Айнтрахту» (2:1). В том, что это всего лишь недоразумение, можно было убедиться в недавнем матче против «Байера». «Бавария» выиграла в Леверкузене 5:1, при этом забив все мячи еще до перерыва.

    Прогноз и ставка

    На «Бенфику» в этом матче можно поставить за 7.60, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Баварии» — за 1.42.

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    С «Бенфикой», конечно, будет не так легко, как, например, с «Динамо», но свои три мяча «Бавария» обязательно забьет. Эту машину на данный момент способны остановить разве что несколько клубов АПЛ, для остальных же это невыполнимая миссия.

    Ставка — тотал «Баварии» больше 2,5 за 2.24.

    У «Баварии» в этом сезоне просто пугающая результативность. Команда Нагельсманна забила восемь мячей в первух двух матачх ЛЧ и 29 в восьми турах Бундеслиги.

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    «Бенфика» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на футбол. «Бавария» разорвет оборону «Бенфики»?
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