Руни хочет возглавить «Ньюкасл»

Уэйн Руни Фото: globallookpress.com
Как сообщает Chronicle Live, 35-летний специалист сам предложил свою кандидатуру. Руни готов занять должность главного тренера «Ньюкасла» сразу после увольнения Стива Брюса.
Руни уже сообщил руководству «Дерби Каунти», что может покинуть команду, а «Ньюкасл», по данным источника, предложил ему кратковременное соглашение.
Напомним, «Ньюкасл» перешел во владение фонда государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. В ближайшее время клуб планирует серьезно усилить состав и пригласить нового главного тренера.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан и Антонио Конте отказались возглавить «Ньюкасл».