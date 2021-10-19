Руни хочет возглавить «Ньюкасл»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед»готов покинуть пост главного тренера «Дерби Каунти» и возглавить

Как сообщает Chronicle Live, 35-летний специалист сам предложил свою кандидатуру. Руни готов занять должность главного тренера «Ньюкасла» сразу после увольнения Стива Брюса.

Руни уже сообщил руководству «Дерби Каунти», что может покинуть команду, а «Ньюкасл», по данным источника, предложил ему кратковременное соглашение.

Напомним, «Ньюкасл» перешел во владение фонда государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. В ближайшее время клуб планирует серьезно усилить состав и пригласить нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан и Антонио Конте отказались возглавить «Ньюкасл».