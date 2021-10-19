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    Руни хочет возглавить «Ньюкасл»

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    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни готов покинуть пост главного тренера «Дерби Каунти» и возглавить «Ньюкасл».

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    Как сообщает Chronicle Live, 35-летний специалист сам предложил свою кандидатуру. Руни готов занять должность главного тренера «Ньюкасла» сразу после увольнения Стива Брюса.

    Руни уже сообщил руководству «Дерби Каунти», что может покинуть команду, а «Ньюкасл», по данным источника, предложил ему кратковременное соглашение.

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    • Напомним, «Ньюкасл» перешел во владение фонда государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. В ближайшее время клуб планирует серьезно усилить состав и пригласить нового главного тренера.

    Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан и Антонио Конте отказались возглавить «Ньюкасл».

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