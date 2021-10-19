«Бешикташ» — «Спортинг»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы турецкогои лиссабонскогона матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Бешикташ»: Дестаноглу, Розье, Вида, Велинтон, Нсакала, Пьянич, Тейшейра, Соуза, Геззаль, Батшуайи, Ларин.

«Спортинг»: Адан, Порро, Коатес, Феддаль, Инасиу, Матеус Рейс, Сарабия, Пальинья, Педру Гонсалвеш, Матеуш Нунеш, Паулинью.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спортингу». Коэффициент на его победу — 2.52, на успех «Бешикташа» — 3.31, на ничью — 3.41. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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