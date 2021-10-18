Защитнику «Баварии» грозит тюремное заключение

Защитнику «Баварии» и сборной Франциигрозит тюремное заключения, информирует AS.

Еще в 2017 году экс-футболиста «Атлетико» обвинили в нападении на подругу Амелию де ла Оса Льоренте. Испанский клуб тогда запретил паре встречаться или общаться в течение шести месяцев.

Впрочем, Эрнандес и Льоренте проигнорировали судебное решение и вместе отправились на отдых, а затем и вовсе поженились.

Эрнандес был обвинен в нарушении судебного запрета. Впоследствии прокурор потребовал приговорить футболиста к одному году тюремного заключения.

Уже 28 октября защитник может отправиться за решетку, если испанский суд не удовлетворит его апелляцию.