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    Защитнику «Баварии» грозит тюремное заключение

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    Защитнику «Баварии» и сборной Франции Люке Эрнандесу грозит тюремное заключения, информирует AS.

    Люка Эрнандес с женой Амелией
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    Люка Эрнандес с женой Амелией

    Еще в 2017 году экс-футболиста «Атлетико» обвинили в нападении на подругу Амелию де ла Оса Льоренте. Испанский клуб тогда запретил паре встречаться или общаться в течение шести месяцев.

    Впрочем, Эрнандес и Льоренте проигнорировали судебное решение и вместе отправились на отдых, а затем и вовсе поженились.

    Эрнандес был обвинен в нарушении судебного запрета. Впоследствии прокурор потребовал приговорить футболиста к одному году тюремного заключения.

    Уже 28 октября защитник может отправиться за решетку, если испанский суд не удовлетворит его апелляцию.

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