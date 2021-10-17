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    Сульшер: Вероятно, я принял пару неверных решений в матче с «Лестером»

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    Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал гостевое поражение в рамках 8-го тура АПЛ против Лестера (2:4).

    Уле Гуннар Сульшер
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    Уле Гуннар Сульшер

    «Если посмотреть на игру после четырех пропущенных мячей, то можно сделать вывод, что все очень плохо. Мы не заслужили продолжение серии. Мы забили хорошй гол, но затем стали играть небрежно.

    Это был конец до конца. Два гола со стандартов разочаровывают. Я выбираю команду. И я поднимаю руки вверх, если состав не работает. Вероятно, я принял пару неверных решений», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

    «Лестер» набрал одиннадцать очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 14 очками занимает пятую строчку.

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